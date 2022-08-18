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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти "Газель" улетела в кювет после удара о столб на "Сортавале"

В Ленобласти "Газель" улетела в кювет после удара о столб на "Сортавале"

0
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Опубликовал: Anton78
0
Фото:
47News
Фургон вылетел в кювет с федеральной трассы во Всеволожском районе Ленинградской области

По предварительной информации, сегодня вечером около 16 часов на 6-м километре трассы А-121 "Сортавала" в сторону Петербурга "Газель" въехала в столб. В ФКУ "Упрдор "Северо-Запад" уточнили, что произошел внезапный таран опоры, на которой закреплены табло с информацией об ограничениях скорости и дорожных работах.

Судя по фото, опубликованным в соцсетях, фургон после удара улетел в кювет, у него сильно поврежден моторный отсек, разбито лобовое стекло.

По предварительным данным, помощь врачей ему не потребовалась.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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