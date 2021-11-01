В Ленобласти произошло смертельное ДТП на трассе "Кола"

Сегодня днем, 12 часов 30 минут на федеральной трассе у поселка Приладожский Кировского района Ленобласти произошло смертельное ДТП.

В ФКУ "Упрдор "Северо-Запад" корреспондентам 47news рассказали, что на 59 километре трассы "Кола", у поселка Приладожский, легковой автомобиль съехал в кювет, вылетел в гидроботанический пруд и перевернулся. Водитель скончался на месте происшествия, пассажирка машины жива, ей помогают врачи.

В ГУ МЧС России по Ленобласти прассказали, что последствия ДТП ликвидируют дежурные смены 128 пожарной части и ПСО Шлиссельбурга. На месте происшествия работают восемь человек, задействовав две единицы техники.

Обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.