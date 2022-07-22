В Петербурге двое мигрантов обокрали пенсионера, но были задержаны

В минувший вторник к полицейским Петроградского района Петербурга обратился пожилой мужчина, 1945 года рождения, с заявлением о том, что 14.07.2022 в дневное время, под предлогом продажи мобильного телефона, к нему в квартиру пришли двое неизвестных. После их ухода заявитель обнаружил отсутствие принадлежащего ему мобильного телефона «Самсунг», а также отсутствие купленного у них мобильного телефона стоимостью 5 000 рублей.

В минувший понедельник потерпевший, находясь в отделении банка, обнаружил списание денежных средств на сумму 21 900 рублей, которое было произведено 15.07.2022 путем перевода.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера ранним утром около 07 часов 00 минут в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Петроградского района Петербурга в одной из квартир дома № 7 по улице Долгоозерной, за совершение данного преступления задержаны 22-летний гражданин и 29-летняя гражданка одного из сопредельных стран.