В Петербурге задержали женщину за кражу у пенсионера паспорта и банковской карты

В минувший понедельник к полицейским Красносельского района Петербурга обратился 67-летний пенсионер, с заявлением о том, что 25.07.2022 он находился в одном из магазинов на проспекте Ленина и, расплатившись своей банковской картой, убрал ее в свой паспорт.

На следующий день посредством СМС он увидел 9 списаний с банковской карты на сумму 4 320 рублей, после чего обнаружил отсутствие паспорта на свое имя и банковской карты.

Вчера в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Красносельского района Петербурга возле дома 10 по улице Бронетанковая, по подозрению в совершении данного преступления задержана 37-летняя неработающая гражданка. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).