В Петербурге женщина с ножом оргабила прохожего

Накануне к полицейским Калининского района Петербурга обратился 38-летний неработающий местный житель с заявлением о том, что 16 августа около 20:00 часов в парковой зоне у дома 42 по проспекту Науки, угрожая предметом, похожим на нож, у него открыто похитили мобильный телефон и деньги в сумме 350 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 31-летнюю неработающую гражданку, проживающую на улице Карпинского. Ее задержали неподалеку от места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Похищенное частично изъято. Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.