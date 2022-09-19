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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в лобовом ДТП двое погибли, один водитель в больнице

В Ленобласти в лобовом ДТП двое погибли, один водитель в больнице

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Опубликовал: Anton78
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Внедорожник и отечественная легковушка столкнулись у железнодорожной станции в Выборгском районе Ленобласти

Сегодня утром около 11 часов возле железнодорожной станции Яппиля, в Выборгском районе Ленинградской области лоб в лоб столкнулись автомобили "Шевроле Нива" и "Лада Гранта". После удара в салонах автомашин оказались деблокированы трое.

Как пояснили в ГИБДД, от полученных травм скончались 68-летний водитель и пассажирка "Лады Гранты", 69-летний водитель "Шевроле Нива" госпитализирован с травмами.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 109 пожарной части. На месте происшествия работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП
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