В Ленобласти в лобовом ДТП двое погибли, один водитель в больнице

Сегодня утром около 11 часов возле железнодорожной станции Яппиля, в Выборгском районе Ленинградской области лоб в лоб столкнулись автомобили "Шевроле Нива" и "Лада Гранта". После удара в салонах автомашин оказались деблокированы трое.

Как пояснили в ГИБДД, от полученных травм скончались 68-летний водитель и пассажирка "Лады Гранты", 69-летний водитель "Шевроле Нива" госпитализирован с травмами.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 109 пожарной части. На месте происшествия работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции.