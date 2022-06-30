В Ленобласти иномарка влетела в дерево. Погиб пассажир, водитель в больнице

Сегодня ранним утром около 04 часов в поселке Запорожское, Приозерского района Ленинградской области, автомобиль "Рено Дастер" вылетел с дороги и врезался в дерево. В дорожной аварии пострадал 30-летний водитель иномарки, пассажир скончался на месте происшествия. Его данные и причины произошедшего устанавливают сотрудники ДПС.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области, последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 143 пожарной части. На месте происшествия работали четыре человека, задействовав одну единицу техники. Спасатели отключили аккумуляторную батарею легковушки, чтобы избежать возгорания.