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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти иномарка влетела в дерево. Погиб пассажир, водитель в больнице

В Ленобласти иномарка влетела в дерево. Погиб пассажир, водитель в больнице

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Опубликовал: Anton78
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В Запорожском "Рено Дастер" влетел в дерево. Пассажир погиб, водитель в больнице

Сегодня ранним утром около 04 часов в поселке Запорожское, Приозерского района Ленинградской области, автомобиль "Рено Дастер" вылетел с дороги и врезался в дерево. В дорожной аварии пострадал 30-летний водитель иномарки, пассажир скончался на месте происшествия. Его данные и причины произошедшего устанавливают сотрудники ДПС.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области, последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 143 пожарной части. На месте происшествия работали четыре человека, задействовав одну единицу техники. Спасатели отключили аккумуляторную батарею легковушки, чтобы избежать возгорания.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Приозерский район ДТП
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