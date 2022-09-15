В Калининском районе задержали двух наркоторговцев

В минувший вторник сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков на ул. Софьи Ковалевской остановлен автомобиль «Форд Фокус» под управлением 40-летнего мужчины с 47-летним пассажиром. В салоне обнаружен мефедрон 79,6 гр. и метадон 49,7 гр.

В результате обысков по местам жительства обнаружены еще аналогичные наркотические вещества, общей массой более 634 гр.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).