В Ленобласти полиция ликвидировала нарколабораторию

Сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков в результате спецоперации пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству синтетического наркотика мефедрон. Незаконное производство было организовано в частном доме в деревне Акколово Гатчинского района Ленинградской области.

В ходе обыска оперативники изъяли более 10 килограммов готовой продукции, свыше тысячи литров химреактивов, лабораторное оборудование и упаковочный материал.

По подозрению в организации незаконной деятельности задержаны двое местных жителей, оба 1996 года рождения. Сами они при этом вели здоровый образ жизни. По данным полиции «химики» специализировались на оптовой торговле своей продукцией, которую реализовывали через мессенджеры с помощью тайников-закладок по 150 тысяч рублей за килограмм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.