В Петербурге задержали 21-летнего афериста обманувшего 85-летнюю пенсионерку

12 августа к полицейским Калининского района Петербурга обратилась 33-летняя женщина, с сообщением о том, что на мобильный телефон ее 85-летней бабушки позвонили неизвестные и сообщили о том, что ее внук попал в ДТП, для решения вопроса необходимо передать денежные средства, после чего к ней в квартиру пришел неизвестный, которому пенсионерка передала 840 500 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество).

Вчера около 11 часов 45 минут возле дома 25 по улице Ивановской в результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Калининского района по подозрению совершения преступления задержан 21-летний неработающий житель Псковской области. Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.