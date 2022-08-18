В Красногвардейском районе задержали афериста, обманувшего пенсионерку

В минувший вторник к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от87-летней пенсионерки о том, что ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил что ее брат попал в ДТП, для решения вопроса необходимо передать денежные средства курьеру. В этот же день к заявительнице по месту жительства пришел неизвестный, которому она передала денежные средства в сумме 200 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-следственных мероприятий, по подозрению в совершении указанного преступления задержан 33-летний мужчина.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленник задержан по статье 91 УПК РФ.