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Питерец.ру » Происшествия » В Красногвардейском районе задержали афериста, обманувшего пенсионерку

В Красногвардейском районе задержали афериста, обманувшего пенсионерку

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции задержали мужчину, обманувшего пенсионерку в Красногвардейском районе

В минувший вторник к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от87-летней пенсионерки о том, что ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил что ее брат попал в ДТП, для решения вопроса необходимо передать денежные средства курьеру. В этот же день к заявительнице по месту жительства пришел неизвестный, которому она передала денежные средства в сумме 200 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-следственных мероприятий, по подозрению в совершении указанного преступления задержан 33-летний мужчина.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленник задержан по статье 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район мошенничество пенсионеры
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