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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге по «горячим» следам задержали автовора

В Петербурге по «горячим» следам задержали автовора

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции по «горячим» следам задержали мужчину, похитившего иномарку в Петербурге

Вчера днем около 13 часов 50 минут в дежурную часть УМВД России по Калининскому району Петербурга обратилась 36-летняя женщина с заявлением о том, что в период с 21 часа 00 минут 27 июня 2022 года до 05 часов 35 минут 28 июня 2022 года от дома 9 по улице Ключевой, неизвестный злоумышленник похитил автомобиль «Фиат Альбео».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления возле дома 13 корпус 2 по улице Замшина сотрудниками полиции был задержан 32-летний ранее судимый местный житель. Похищенный автомобиль изъят и передан собственнику.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район кража угон автомобиль
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