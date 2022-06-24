В Петербурге задержали поджигателя иномарок

Вчера ночью около 03 часов 16 минут в дежурную часть ГУ МВД России поступило сообщение о возгорании автомобиля во дворе дома №15 по улице Авиационной. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции были обнаружены частично обгоревшие автомобили «Шкода-Октавия» и «Фольксваген-Туарег».

Вечером того же дня около 20 часов 00 минут возле дома №20 по улице Киевской в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Московского района по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 40-летний житель Ленинградской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества путем поджога). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.