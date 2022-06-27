В Ленобласти задержали жителя Карелии, перевозившего наркотики

19 июня около 02 часов ночи на 26 км Мурманского шоссе на одной из автозаправочных станций в ходе патрулирования сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был задержан 32-летний водитель автомобиля «БМВ-320», житель республики Карелия. В ходе осмотра указанного автомобиля в багажнике обнаружены и изъяты 2 свертка, обмотанных красной изолентой и косметичка, в которых находилось вещество белого цвета и весы.

Экспертиза показала, что вещество является смесью, содержащей наркотическое средство, массой 251,8 грамма. Возбуждено уголовное дело по статье 30, части 3 статьи 228.1 УК РФ (попытка незаконного сбыта наркотических средств). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.