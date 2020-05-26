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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге изъята крупная партия растительных наркотиков

В Петербурге изъята крупная партия растительных наркотиков

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
В Петербурге задержан гражданин, подозреваемый в покушении на незаконный сбыт крупной партии марихуаны.

Вечером минувшего воскресенья, около 20.30 у дома 134  на проспекте  Энгельса в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России задержали 24-летнего неработающего местного жителя.

В ходе личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят пакет, в котором находилось два свертка, обмотанных липкой лентой с веществом растительного происхождения. Исследование показало, что в одном из свертков находилось наркотическое средство «каннабис» (марихуана) массой 500,3 грамма. Содержимое второго свертка исследуется.

Следственным управлением УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228. 1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Устанавливаются каналы поставки и сбыта наркотических средств.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район наркотики
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