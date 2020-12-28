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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали продавца наркотиков в даркнете

В Петербурге задержали продавца наркотиков в даркнете

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Опубликовал: Fedorov
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ГУ МВД
Полицейские задержали создателя, администратора и закладчика интернет-магазина по продаже наркотиков

Утром минувшего четверга около семи часов у дома 19 по улице Генерала Хрулева сотрудниками патрульно-постовой службы полиции Приморского района за административное правонарушение, а именно за потребление наркотических средств, был задержан и доставлен в полицию 30-летний житель Московского района. Он ранее судим за имущественные преступления и нарушение ПДД.

В ходе проведения личного досмотра у мужчины изъято 9 свертков из изоленты, в которых  находилось синтетическое наркотическое средство «Альфа-PVP» общей массой 1,05 грамма. Средний вес каждого из свертков примерно составил около 0,17 грамма.

В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции установили, что с целью сбыта наркотических средств указанный гражданин создал интернет-магазин в даркнете, в котором выполнял роль администратора, оператора и закладчика. Также полицейскими были установлены координаты и изъяты 9 закладок с наркотическим средством на территории Приморского района. В них также находился аналогичный синтетический наркотик.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению источника приобретения наркотических средств, а также возможных соучастников задержанного. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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