В Петербурге задержали жителя Пскова с килограммом амфетамина

В ночь на 31 марта у автозаправочной станции на 34 километре внутреннего кольца сотрудники патрульно-постовой службы полиции Красногвардейского района обратили внимание на подозрительного мужчину. Им оказался 35-летний неработающий житель Пскова. Мужчина, заподозренный в потреблении наркотических средств, был доставлен в отдел полиции. В ходе личного досмотра в его сумке были обнаружены и изъяты прозрачные пакетики, в которых содержалось наркотическое средство - амфетамин, массой 965 граммов. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.