В Ленобласти пенсионерку обокрали под предлогом вакцинирования от ковид-19

Вчера к полицейским Тихвинского района Ленинградской области обратилась жительница поселка Шугозеро. 85-летняя пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что после визита некой «Валентины Ивановны» обнаружила пропажу 70 тысяч рублей, которые хранились в сумке в комнате. Гостья представилась медработником и заботливо напомнила пенсионерке о необходимости вакцинирования от ковид-19. После ухода незнакомки пенсионерка обнаружила пропажу сбережений.

Как передает АН «Оперативное прикрытие», на вид мошеннице лет 50, среднего роста, была одета в черную куртку, темные брюки и серую вязаную шапку. На лице – медицинская маска.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.