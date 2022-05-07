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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пенсионерку обокрали под предлогом вакцинирования от ковид-19

В Ленобласти пенсионерку обокрали под предлогом вакцинирования от ковид-19

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Тихвинском районе Ленобласти пожилую женщину обокрали под предлогом вакцинирования от ковид-19

Вчера к полицейским Тихвинского района Ленинградской области обратилась жительница поселка Шугозеро. 85-летняя пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что после визита некой «Валентины Ивановны» обнаружила пропажу 70 тысяч рублей, которые хранились в сумке в комнате. Гостья представилась медработником и заботливо напомнила пенсионерке о необходимости вакцинирования от ковид-19. После ухода незнакомки пенсионерка обнаружила пропажу сбережений. 

Как передает АН «Оперативное прикрытие», на вид мошеннице лет 50, среднего роста, была одета в черную куртку, темные брюки и серую вязаную шапку. На лице – медицинская маска. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район кража
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