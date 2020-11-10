Накануне днем в квартиру 90-летней петербурженки, расположенную на проспекте Наставников пришла неизвестная женщина, которая назвалась представителем «организации для ветеранов». Лже-общественница сообщила, что бабушке якобы положена «денежная компенсация».
После ухода неизвестной пожилая хозяйка квартиры обнаружила, что 800 000 рублей, которые находились на полке в шкафу, подменены на билеты «банка приколов».
В полиции пенсионерка сообщила приметы воровки: славянский тип лица, 30-35 лет, росто160-165 см, волосы темные, на лице черная маска, одета в пальто черного цвета, черную вязаную шапку.
По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело.
В Петербурге аферистка заменила сбережения пенсионерки на билеты «банка приколов»
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
ВКонтакте
Пенсионерке в Красногвардейском районе Петербурга подменили 800 000 рублей на билеты «банка приколов»
Накануне днем в квартиру 90-летней петербурженки, расположенную на проспекте Наставников пришла неизвестная женщина, которая назвалась представителем «организации для ветеранов». Лже-общественница сообщила, что бабушке якобы положена «денежная компенсация».
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