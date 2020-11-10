В Петербурге аферистка заменила сбережения пенсионерки на билеты «банка приколов»

Накануне днем в квартиру 90-летней петербурженки, расположенную на проспекте Наставников пришла неизвестная женщина, которая назвалась представителем «организации для ветеранов». Лже-общественница сообщила, что бабушке якобы положена «денежная компенсация».

После ухода неизвестной пожилая хозяйка квартиры обнаружила, что 800 000 рублей, которые находились на полке в шкафу, подменены на билеты «банка приколов».

В полиции пенсионерка сообщила приметы воровки: славянский тип лица, 30-35 лет, росто160-165 см, волосы темные, на лице черная маска, одета в пальто черного цвета, черную вязаную шапку.

По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело.