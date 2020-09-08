В Ломоносове лже-газовщики украли у пенсионерки 60 тысяч рублей

В минувший понедельник к полицейским города Ломоносов обратилась местиная жительница 1938 года рождения. Пенсионерка рассказала, что днем к ней в квартиру позвонились двое мужчин, представившиеся сотрудниками газовой службы. После их ухода она обнаружила пропажу из шкафа 60 тысяч рублей.

Как передает АН «Оперативное прикрытие», оба вора – славянской внешности, на вид лет 25-30. Одеты во все темное, на лицах – медицинские маски. Видеонаблюдение у дома и в подъезде отсутствует.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется поиск злоумышленников.