В Ленобласти пенсионерка обменяла 340 тысяч рублей на билеты "Банка приколов"

Вчера к полицейским Киришского района Ленинградской области обратилась 87-летняя жительница города Кириши, которая сообщила о том, что днем ранее к ней в квартиру пришла женщина в светлом пуховике. Она представилась сотрудником социальной защиты. Гостья сообщила пенсионерке о проводимой в стране реформе денежных знаков и предложила поменять купюры старого образца, на новые. Когда аферистка ушла, то у пенсионерки остались ничего не стоящие 340 тысяч рублей из так называемого "Банка приколов".

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).