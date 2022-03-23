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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пенсионерка обменяла 340 тысяч рублей на билеты "Банка приколов"

В Ленобласти пенсионерка обменяла 340 тысяч рублей на билеты "Банка приколов"

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
PiXABAY
В Киришском районе Ленинградской области пенсионерка обменяла 340 тысяч рублей на билеты "Банка приколов"

Вчера к полицейским Киришского района Ленинградской области обратилась 87-летняя жительница города Кириши, которая сообщила о том, что днем ранее к ней в квартиру пришла женщина в светлом пуховике. Она представилась сотрудником социальной защиты. Гостья сообщила пенсионерке о проводимой в стране реформе денежных знаков и предложила поменять купюры старого образца, на новые. Когда аферистка ушла, то у пенсионерки остались ничего не стоящие 340 тысяч рублей из так называемого "Банка приколов".

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Киришский район мошенничество пенсионеры
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