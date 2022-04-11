В Петербурге задержали распространителей наркотиков

9 апреля в результате проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали двоих участников группы, специализирующиеся на сбыте наркотических средств и психотропных веществ, 27-летнюю петербурженку и 32-летнего уроженца Новгородской области, ранее неоднократно судимого. По предварительной версии злоумышленники занимались распространением запрещенных веществ среди своих знакомых, а так же путем «закладок» через интернет-магазины, расположенные в теневом секторе сети «Интернет» и с помощью мессенджера. В ходе проведения обыска по месту проживания злоумышленников обнаружено и изъято: весы, упаковочный материал, устройства мобильной связи, наркотическое средство гашиш весом 1568,67гр., марихуана весом 289,72 гр., и несколько свертков, в которых согласно проведенной экспертизе содержится гашиш массой 278.24 гр. По данному факту возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ, по части 3 статьи 30, по части 4 статьи 228.1 УК РФ. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

