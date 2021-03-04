В Петербурге арестовали распространителя наркотиков через тайники-закладки

Днем минувшего вторника в 15.50 в поселке Металлострой Колпинского района в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 27-летний гражданин, у которого в ходе личного досмотра обнаружен и изъят сверток, перемотанный изоляционной лентой.

Согласно исследованию изъятое вещество является смесью, содержащей наркотическое средство МДМА массой 0,82 грамма.

В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий задержанный изобличен в незаконном сбыте наркотических средств на территории Колпинского района. Распространение осуществлялось путем оборудования тайников-закладок посредством созданного в даркнете магазина. В смартфоне задержанного полицейскими обнаружены фотографии множества тайников-закладок с наркотическими средствами, с указанием координат их расположения. В результате полицейскими по данным координатам обнаружено и изъято двадцать свертков с различными запрещенными веществами: МДМА - общей массой 3,74 грамма; мефедрон - общей массой 7,48 грамма; гашиш – 1,57 грамма; альфа PVP – общей массой 0,43 грамма.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 части 1 статьи 228.1 УК РФ. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.