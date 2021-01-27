В Ленобласти полицейские ликвидировали нарколабораторию

25 января 2021 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России установили, что в поселке Павлово Кировского района Ленинградской области находится подпольная лаборатория по производству наркотического средства «мефедрон» и психотропного вещества «амфетамин». По указанному адресу были задержаны двое мужчин, 30 и 32 лет. Оба задержанных ранее уже были судимы за незаконный оборот наркотиков.

В ходе проведения обыска в лаборатории сотрудниками полиции было обнаружено и изъято порядка 12 килограммов амфетамина, а также свыше килограмма смеси, содержащей мефедрон, часть из которой была расфасована в пакет. Кроме того, изъяты прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, химические реактивы, реакторы, электронные весы и другое оборудование, необходимое для производства запрещенных веществ. Установлено, что злоумышленники арендовали данный дом с июля прошлого года. Сбыт готовой продукции осуществлялся посредством «тайников-закладок» через даркнет.

СО ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.