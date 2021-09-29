В Ленобласти задержали двоих наркокурьеров

В минувший понедельник в СНТ Выборжец города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двух женщины, местных жительниц в возрасте 32 и 36 лет. По данным полиции женщины обслуживали клиентов интернет-магазина по продаже наркотиков, осуществляли развозку и закладку в тайники заказанный товар. В результате досмотра автомобиля «Мерседес», на котором передвигались злоумышленницы, оперативники обнаружили и изъяли наркотическое средство «синтетический гашиш» общим весом более 3 килограммов. Зелье было расфасовано и подготовлено для тайников-закладок.

По данному факту следователи ГУ МВД России возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Наркокурьеры задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.