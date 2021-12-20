В Ленобласти задержана пара, у которой изъят мефедрон

Вечером минувшей среды, около 18 часов 05 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Колпинскому району у дома 133 по Пролетарской улице г. Колпино были задержаны двое ранее неоднократно судимых жителей Тосненского района, 41-летний мужчина и 39-летняя женщина.

В результате проведения обыска по месту проживания задержанных, в квартире дома 7/1 поселка Тельмана Тосненского района, было обнаружено и изъято вещество светлого цвета, которое согласно заключению эксперта является смесью, содержащей наркотическое средство мефедрон - массой 314,1 грамм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Оба злоумышленика заключены под стражу.

Проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности и источников приобретения наркотических веществ.