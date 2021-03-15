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Питерец.ру » Происшествия » В Кудрово пресечена деятельность организованной группы, распространявшей наркотики

В Кудрово пресечена деятельность организованной группы, распространявшей наркотики

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Опубликовал: Вадик Котов
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Организатор и сотрудник интернет-магазина по продаже запрещенных веществ заключены под стражу

В минувшую среду в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицией пресечена деятельность этнической группы, участники которой в ноябре 2020 года организовали интернет магазин, расположенный в даркнете с целью распространения наркотических средств: «альфа-ПВП», «марихуана». При этом сбыт запрещенных веществ осуществлялся бесконтактным способом, посредством закладок на территории Ленинградской области.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России совместно с коллегами из Всеволожского района Ленобласти задержаны двое мужчин, 20 лет и 21 года. Оба прибыли в Петербург с территории одного из сопредельных государств и проживают в квартире одного из домов на Английской улице в Кудрово. По версии оперативников, организатором схемы стал старший из задержанных, его знакомый выполнял функции закладчика. Чаще всего, закладки прятали на разных этажах в подъезде многоквартирного дома.

В результате личного досмотра у одного из задержанных было обнаружено и изъято 15 свёртков, перемотанных изолентой, в которых содержалось вещество синтетического происхождения, оказывающее эффект психостимулятора. У второго задержанного обнаружено и изъято то же количество свертков с идентичным веществом синтетического происхождения.

В ходе дальнейших мероприятий полицейскими в подвале многоквартирного дома был обнаружен ряд тайников – схронов с веществом, содержащим наркотическое средство синтетического происхождения, общей массой 578,37 гр., предназначенное для дальнейшего сбыта.

В квартире п. Кудрово, где проживали злоумышленники, полицейскими обнаружено и изъято 3 банки с веществом растительного происхождения, весы и упаковочный материал, а также ноутбук, используемый для администрирования интернет-магазина.

В настоящее время установлена причастность вышеуказанной этнической группы к трем ранее возбуждённым уголовным делам в рамках статьи 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств). Оба фигуранта заключены под стражу. Проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности злоумышленников и источника приобретения наркотических средств.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район Кудрово наркотики
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