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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге несовершеннолетний получил ножевые ранения

В Петербурге несовершеннолетний получил ножевые ранения

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Опубликовал: Anton78
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В несовершеннолетнего воткнули нож в Невском районе

Накануне поздним вечером, около 22 часов к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение о происшествии. К дому 28/1 по Караваевской улице прибыл наряд полиции, который обнаружил 17-летнего петербуржца с резаными ранами затылочной области и левого предплечья. Пострадавшего скорая помощь доставила в Детскую больницу № 5 имени Филатова.

На месте были задержаны четверо молодых людей 2001 и 2003 годов рождения. Их доставили в полицию и составили протоколы.

После оказания медицинской помощи раненого в сопровождении матери отпустили домой. Оперативникам угрозыска несовершеннолетний пояснил, что накануне около 21:55 у дома 28/1 Караваевской улице в ходе конфликта неизвестный нанес ему резаные раны.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
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