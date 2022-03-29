В Петербурге несовершеннолетний получил ножевые ранения

Накануне поздним вечером, около 22 часов к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение о происшествии. К дому 28/1 по Караваевской улице прибыл наряд полиции, который обнаружил 17-летнего петербуржца с резаными ранами затылочной области и левого предплечья. Пострадавшего скорая помощь доставила в Детскую больницу № 5 имени Филатова.

На месте были задержаны четверо молодых людей 2001 и 2003 годов рождения. Их доставили в полицию и составили протоколы.

После оказания медицинской помощи раненого в сопровождении матери отпустили домой. Оперативникам угрозыска несовершеннолетний пояснил, что накануне около 21:55 у дома 28/1 Караваевской улице в ходе конфликта неизвестный нанес ему резаные раны.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.