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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга избили врача скорой помощи

В центре Петербурга избили врача скорой помощи

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Опубликовал: Anton78
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Врач скорой помощи получил удар от нетрезвого пациента в центре Петербурга

Сегодня рано утром к полицейским обратился врач отделения сокрой помощи 38-й поликлиники. По словам хирурга, сегодня около 6 часов утра он прибыл по вызову в квартиру дома 5-7 по Херсонской улице.  Медицинская помощь потребовалась 47-летнему мужчине, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения в гостях у друга. Мужчина нанес врачу удар кулаком по лицу.

Сотрудники полиции задержали в квартире 47-летнего петербуржца, жителя Невского района.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Центральный район хулиганство телесные повреждения скорая помощь
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