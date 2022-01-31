В центре Петербурга избили врача скорой помощи

Сегодня рано утром к полицейским обратился врач отделения сокрой помощи 38-й поликлиники. По словам хирурга, сегодня около 6 часов утра он прибыл по вызову в квартиру дома 5-7 по Херсонской улице. Медицинская помощь потребовалась 47-летнему мужчине, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения в гостях у друга. Мужчина нанес врачу удар кулаком по лицу.

Сотрудники полиции задержали в квартире 47-летнего петербуржца, жителя Невского района.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.