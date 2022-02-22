В Петербурге ребенок провалился под лед

Накануне днем, около 15 часов 45 минут к полицейским Невского района Петербурга от прохожей поступило сообщение о том, что у дома 9 по Русановской улице дворник и прохожий вытащили из воды мальчика, на вид 10 лет.

Установлено, что 9-летний житель Невского района провалился под лед на реке Уткина заводь. Мальчика скорая помощь доставила в Детскую больницу №19 имени Раухфуса, где он помещен в реанимацию с диагнозом «утопление в пресной воде», в тяжелом состоянии.

Ребенок проживает с 46-летней матерью-одиночкой.