В Петербурге женщина на электросамокате сбила мальчика

Накануне вечером, около 17:30 часов в Детскую больницу №2 от дома 15 по улице Ильюшина доставили 2-летнего мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и закрытым переломом лучевой кости. После оказания медицинской помощи ребенка отправили с родителями домой.

По предварительным данным, по указанному адресу малыш был сбит электросамокатом под управлением неизвестной женщины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.