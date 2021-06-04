Накануне вечером, около 17:30 часов в Детскую больницу №2 от дома 15 по улице Ильюшина доставили 2-летнего мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и закрытым переломом лучевой кости. После оказания медицинской помощи ребенка отправили с родителями домой.
По предварительным данным, по указанному адресу малыш был сбит электросамокатом под управлением неизвестной женщины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Петербурге женщина на электросамокате сбила мальчика
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
PiXABAY
В Приморском районе Петербурга женщина на электросамокате сбила мальчика
Накануне вечером, около 17:30 часов в Детскую больницу №2 от дома 15 по улице Ильюшина доставили 2-летнего мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и закрытым переломом лучевой кости. После оказания медицинской помощи ребенка отправили с родителями домой.
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