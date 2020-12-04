В центре Петербурга в мужчину стреляли из травмата

Поздним вечером минувшего четверга бригада скорой помощи была вызвана к дому на углу Невского и Владимирского проспектов Петербурга для оказания помощи раненому мужчине. Прибывшие к месту происшествия медики перевязали руку 33-летнему жителю дома 49/2 по Невскому проспекту. Его 23-летний брат пояснил полицейским, что в родственника выстрелил неизвестный в ходе словесного конфликта на улице.

С места происшествия изъяты резиновая пуля и записи с камеры видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ (хулиганство).