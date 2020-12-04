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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга в мужчину стреляли из травмата

В центре Петербурга в мужчину стреляли из травмата

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37
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
На Невском подстрелили молодого петербуржца

Поздним вечером минувшего четверга бригада скорой помощи была вызвана к дому на углу Невского и Владимирского проспектов Петербурга для оказания помощи раненому мужчине. Прибывшие к месту происшествия медики перевязали руку 33-летнему жителю дома 49/2 по Невскому проспекту. Его 23-летний брат пояснил полицейским, что в родственника выстрелил неизвестный в ходе словесного конфликта на улице.
С места происшествия изъяты резиновая пуля и записи с камеры видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Центральный район хулиганство
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