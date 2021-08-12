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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мужчина выстрелил в соседа по даче

В Ленобласти мужчина выстрелил в соседа по даче

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
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Во Всеволожском районе решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении пенсионера

Накануне к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение от пенсионера о том, что 11 августа около 22 часов 30 минут в деревне Агалатово СНТ «Марс» Всеволожского района Ленобласти сосед по участку в результате конфликта выстрелил ему в грудь из предмета, похожего на травматический пистолет. Потерпевший после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии направлен на амбулаторное лечение.

В 23 часа 00 минут сотрудниками полиции на месте происшествия по подозрению в совершении данного преступления задержан пенсионер 1959 года рождения, который доставлен в отдел полиции.  В отношении мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район хулиганство пенсионеры
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