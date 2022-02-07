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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти злоумышленник ограбил дачный дом

В Ленобласти злоумышленник ограбил дачный дом

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Опубликовал: Anton78
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Злоумышленник разжился парой телевизоров, шубой и золотом в садоводстве в Ломоносовском районе Ленобласти

Накануне вечером к полицейским Ломоносовского района Ленинградской области обратилась 44-летняя сотрудница спортивного комплекса Военно-медицинской академии. Женщина сообщила стражам порядка о совершенной краже из её дома в садоводстве "Петровская мельница", расположенного возле деревни Пикколово.

По предварительной информации, воришка взломал окно двухэтажного дома и вынес оттуда два телевизора, тонометр, электрический инструмент, полушубок из мутона, золотую цепочку, магнитолу и радиостанцию. Общий ущерб от похищенного потерпевшая оценила приблизительно в 104 тысячи рублей. Установлено, что хозяева не посещали свой дачный дом с конца января.

По фактиу кражи возбуждено уголовное дело.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район кража
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