В Ленобласти злоумышленник ограбил дачный дом

Накануне вечером к полицейским Ломоносовского района Ленинградской области обратилась 44-летняя сотрудница спортивного комплекса Военно-медицинской академии. Женщина сообщила стражам порядка о совершенной краже из её дома в садоводстве "Петровская мельница", расположенного возле деревни Пикколово.

По предварительной информации, воришка взломал окно двухэтажного дома и вынес оттуда два телевизора, тонометр, электрический инструмент, полушубок из мутона, золотую цепочку, магнитолу и радиостанцию. Общий ущерб от похищенного потерпевшая оценила приблизительно в 104 тысячи рублей. Установлено, что хозяева не посещали свой дачный дом с конца января.

По фактиу кражи возбуждено уголовное дело.