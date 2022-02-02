В Ленобласти ограбили пенстонерку

Вчера ночью, около 03 часов к полицейским Тихвинского района Ленинградской области обратилась 62-летняя оператор газовой заправки. Женщина сообщила стражам порядка о том, что примерно полтора часа назад неизвестный злоумышленник возле магазина на улице Карла Маркса в городе Тихвин несколько раз ударил ее по голове и груди, затем вырвал из рук сумку и убежал. В похищенной сумке находилось около 3 500 рублей наличными.

Нападавшего женщина описала сотрудникам полиции как мужчину на вид 30 лет, среднего роста в черной куртке с капюшоном, брюках и белых кроссовках.

По предварительной информации, нападение запечатлели камеры видеонаблюдения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).