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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти ограбили пенстонерку

В Ленобласти ограбили пенстонерку

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Опубликовал: Anton78
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В Тихвинском районе Ленобласти разыскивается злоумышленник, ограбивший на пенсионерку у магазина

Вчера ночью, около 03 часов к полицейским Тихвинского района Ленинградской области обратилась 62-летняя оператор газовой заправки. Женщина сообщила стражам порядка о том, что примерно полтора часа назад неизвестный злоумышленник возле магазина на улице Карла Маркса в городе Тихвин несколько раз ударил ее по голове и груди, затем вырвал из рук сумку и убежал. В похищенной сумке находилось около 3 500 рублей наличными.

Нападавшего женщина описала сотрудникам полиции как мужчину на вид 30 лет, среднего роста в черной куртке с капюшоном, брюках и белых кроссовках.

По предварительной информации, нападение запечатлели камеры видеонаблюдения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район грабеж пенсионеры
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