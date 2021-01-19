В Петербурге водитель-частник ограбил пассажирку

Минувшим воскресеньем к полицейским Фрунзенского района Санкт-Петербурга обратилась 49-летняя женщина, работающая товароведом в ломбарде. Заявительница сообщила полицейским о том, что ее ограбил водитель-частник, услугами которого она воспользовалась, чтобы добраться домой из ночного клуба. В этот день у женщины был день рождения.

Как установили полицейские, в ночь на 17 января у дома 15 по Купчинской улице заявительница села в автомобиль «Хендай». Доехав до своего дома на Будапештской улице, пассажирка вышла из иномарки и направилась в сторону своего подъезда, где ее настиг водитель и, сорвав с шеи женщины золотую цепочку, скрылся бегством во дворах. Ущерб она оценила в 90 тысяч рублей.

В этот же день у дома 73 по улице Бабушкина в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Фрунзенскому району по горячим следам задержан 24-летний уроженец одного из закавказских государств.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый задержан в основании статьи 91 УПК РФ.