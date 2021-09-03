В Ленобласти от лжебезопасников банка пострадала сотрудница РЖД

Накануне днем к полицейским Тосненского района Ленинградской области обратилась 63-летняя местная жительница, которая работает в железнодорожном депо. Женщина сообщила стражам порядка о том, что на её сотовый телефон звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками безопасности "Сбербанка" и банка "ВТБ".

Аферисты рассказывали женщине о зафиксированных фактах мошенничества на счетах и советовали для сохранности накоплений оформить кредит, а деньги перевести на сторонний, якобы надёжный счёт.

В итоге женщина "повелась" на уговоры мошенников и выполнила продиктованные ими инструкции. Перевела телефонным мошенникам 1,9 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".