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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти от лжебезопасников банка пострадала сотрудница РЖД

В Ленобласти от лжебезопасников банка пострадала сотрудница РЖД

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Опубликовал: Anton78
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Лжебезопасники от имени Сбера и ВТБ выманили у сотрудницы РЖД из Тосно около 2 млн рублей

Накануне днем к полицейским Тосненского района Ленинградской области обратилась 63-летняя местная жительница, которая работает в железнодорожном депо. Женщина сообщила стражам порядка о том, что на её сотовый телефон звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками безопасности "Сбербанка" и банка "ВТБ".

Аферисты рассказывали женщине о зафиксированных фактах мошенничества на счетах и советовали для сохранности накоплений оформить кредит, а деньги перевести на сторонний, якобы надёжный счёт. 

В итоге женщина "повелась" на уговоры мошенников и выполнила продиктованные ими инструкции. Перевела телефонным мошенникам 1,9 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тосненский район мошенничество
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