В Ленобласти женщина сожгла дом своей матери

В минувшую среду в 16.20 к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области поступило сообщение от диспетчера пожарной части о возгорании дома в г. Бокситогорске в садоводстве. В результате пожара никто не пострадал.

На следующий день около 6 часов утра в полицию Бокситогорска обратилась с явкой с повинной 38-летняя гражданка. Женщина сообщила о том, что она совершила поджог дома своей матери из личных неприязненных отношений.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). В отношении женщины избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.