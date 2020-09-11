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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти женщина сожгла дом своей матери

В Ленобласти женщина сожгла дом своей матери

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Опубликовал: Fedorov
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ВКонтакте
Возбуждено уголовное дело после поджога частного дома в Ленобласти

В минувшую среду в 16.20 к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области поступило сообщение от диспетчера пожарной части о возгорании дома в г. Бокситогорске в садоводстве. В результате пожара никто не пострадал. 

На следующий день около 6 часов утра в полицию Бокситогорска обратилась с явкой с повинной 38-летняя гражданка. Женщина сообщила о том, что она совершила поджог дома своей матери из личных неприязненных отношений.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). В отношении женщины избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Бокситогорский район поджог
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