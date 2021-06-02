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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти подросток на угнанном автомобиле попал в ДТП

В Ленобласти подросток на угнанном автомобиле попал в ДТП

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97
Опубликовал: Fedorov
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В Гатчинском районе Ленинградской области задержали подростка, попавшего в ДТП на угнанной иномарке

Вчера ранним утром к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратилась 39-летняя жительница города Гатчина. Женщина сообщила полицейским о том, что ночью неизвестный злоумышленник похитил, принадлежащий супругу автомобиль "Hyundai Sonata". Ущерб от пропажи иномарки она оценила в 200 тысяч рублей.

Через несколько часов сотрудниками ОГИБДД по Гатчинскому району Ленинградской области был обнаружен похищенный автомобиль в посёлке Новый Свет. Автомашина валялась в кювете после ДТП. Рядом с разбитым автомобилем находился 16-летний подросток. Полицейские задержали несовершеннолетнего и доставили в отдел полиции.

По факту угона автомашины было возбуждено уголовное дело. Подростку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: lentv24.ru
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район угон ДТП
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