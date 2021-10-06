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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти стокнулись грузовик и иномарка

В Ленобласти стокнулись грузовик и иномарка

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47
Опубликовал: Anton78
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ВКонтакте
Помощь врачей потребовалась двоим после аварии на федеральной трассе в Ломоносовском районе Ленинградской области

Накануне поздним вечером, около 23 часов 30 минут на первом километре трассы А-120 "Южное полукольцо", в Ломоносовском районе Ленинградской области столкнулись грузовик и легковая иномарка.

В ГУ МЧС России по Ленинградской области сообщили, что участниками ДТП стали легковой автомобиль "Киа" и грузовик-цементовоз. Грузовик от удара вылетел в кювет, его прицеп остался лежать на обочине. Последствия дорожной аварии ликвидировали дежурные смены 51 пожарной части и РПСО "Коасная горка". Работали восемь человек, задействовав две единицы техники.

По предварительной информации, в ДТП пострадали два человека, оба госпитализированы. Их данные и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники дорожной полиции.

В ФКУ "Упрдор "Северо-Запад" добавили, что перевернувшийся грузовик дожидается эвакуатора. На участке временно организовано реверсивное движение.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП
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