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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в лобовом столкновении погиб водитель

В Ленобласти в лобовом столкновении погиб водитель

0
42
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Во Всеволожском районе Ленобласти в лобовом столкновении грузовика и микроавтобуса погиб водитель

Сегодня вечером, около 18 часов на дороге "Лесколово-Матокса", во Всеволожском районе Ленинградской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. На месте происшествия работала дежурная смена 94 пожарно-спасательной части – четыре человека и одна единица техники.

По предварительным данным 47news, лоб в лоб столкнулся грузовой автомобиль и микроавтобус "Форд". Спасатели деблокировали погибшего водителя микроавтобуса. Пострадавшего водителя грузовика передали бригаде скорой помощи.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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