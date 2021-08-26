В Ленобласти в лобовом столкновении погиб водитель

Сегодня вечером, около 18 часов на дороге "Лесколово-Матокса", во Всеволожском районе Ленинградской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. На месте происшествия работала дежурная смена 94 пожарно-спасательной части – четыре человека и одна единица техники.

По предварительным данным 47news, лоб в лоб столкнулся грузовой автомобиль и микроавтобус "Форд". Спасатели деблокировали погибшего водителя микроавтобуса. Пострадавшего водителя грузовика передали бригаде скорой помощи.