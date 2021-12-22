В Ленобласти в массовом ДТП один человек погиб, двое пострадали

Сегодня утром, около 09 часов на 109 километре автотрассы А-120 "Южное полукольцо" столкнулись "Опель Вектра", "Додж" и "Лада". В остановившиеся машины влетели еще один легковой автомобиль и грузовик.

В результате произошедшей дорожной аварии, по предварительной информации, погибла 26-летняя женщина-водитель автомобиля "Опель Вектра", травмы получил 30-летний пассажир иномарки. Также пострадала 40-летняя пассажирка автомашины "Додж".

В Аварийно-спасательной службе по Ленинградской области пояснили, что участниками массовой аварии кроме указанных авто стали "Лада Ларгус" и грузовой MAN. Сотрудники дежурной смены тосненского поисково-спасательного отряда деблокировали погибшую и передали сотрудникам полиции.

Обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.































