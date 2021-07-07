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Питерец.ру » Происшествия » Под Гатчиной произошло серьезное ДТП

Под Гатчиной произошло серьезное ДТП

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
Четыре человека пострадали в аварии на трассе в Гатчинском районе Ленинградской области.

Сегодня ранним утром, около 07 часов 07 минут в экстренные службы поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе "Гатчина - Вырица".

По предварительной информации, на повороте к дачному массиву "Красницы" легковой автомобиль "Киа" столкнулся с микроавтобусом "Форд". Последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 105 пожарной части ГКУ "Леноблпожспас". Судя по фото, опубликованным в соцсетях, обе машины вылетели в кювет, микроавтобус рухнул на бок.

По предварительным данным 47news, в результате ДТП серьезно пострадала женщина-водитель "Киа". С травмами ее увезли в больницу Гатчины. На месте происшествия врачи осмотрели водителя и двух пассажиров микроавтобуса, госпитализация им не потребовалась.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП
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