Под Гатчиной произошло серьезное ДТП

Сегодня ранним утром, около 07 часов 07 минут в экстренные службы поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе "Гатчина - Вырица".

По предварительной информации, на повороте к дачному массиву "Красницы" легковой автомобиль "Киа" столкнулся с микроавтобусом "Форд". Последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 105 пожарной части ГКУ "Леноблпожспас". Судя по фото, опубликованным в соцсетях, обе машины вылетели в кювет, микроавтобус рухнул на бок.

По предварительным данным 47news, в результате ДТП серьезно пострадала женщина-водитель "Киа". С травмами ее увезли в больницу Гатчины. На месте происшествия врачи осмотрели водителя и двух пассажиров микроавтобуса, госпитализация им не потребовалась.

Обстоятельства произошедшего уточняются.