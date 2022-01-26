Крупное возгорание ликвидировали в Ленобласти

Сегодня днем, в 14 чаосв 03 минуты на пульт ГУ МЧС России по Ленобласти поступило сообщение о возгорании на улице Фрезерной в городе Гатчина Ленинградской области. Пламя охватило 600 квадратных метров металлического ангара.

К ликвидаци и пожара были задействованы дежурные смены 42, 43 и 103 пожарных частей. На месте происшествия работают 12 человек, задействовав три единицы техники.

К 14 часом 45 минутам возгорание локализовано, информации о пострадавших не поступало.

Причины и обстоятельства случившегося уточняются.