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Питерец.ру » Происшествия » Крупное возгорание ликвидировали в Ленобласти

Крупное возгорание ликвидировали в Ленобласти

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Опубликовал: Вадик Котов
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Крупное возгорание ликвидируют в Гатчинском районе Ленобласти.

Сегодня днем, в 14 чаосв 03 минуты на пульт ГУ МЧС России по Ленобласти поступило сообщение о возгорании на улице Фрезерной в городе Гатчина Ленинградской области. Пламя охватило 600 квадратных метров металлического ангара.

К ликвидаци и пожара были задействованы дежурные смены 42, 43 и 103 пожарных частей. На месте происшествия работают 12 человек, задействовав три единицы техники.

К 14 часом 45 минутам возгорание локализовано, информации о пострадавших не поступало.

Причины и обстоятельства случившегося уточняются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район пожар
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