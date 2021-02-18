В Ленобласти полностью выгорел деревянный офис площадью 800 квадратных метров

Сегодня утром в начале одиннадцатого, в городе Кировске загорелось здание на улице Набережной. Огонь занял площадь в 800 квадратных метров офиса завода, который выпускает изделия из древесины. В тушении сначала были задействованы 25 человек и пять единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как рассказали 47news в ГУ МЧС России по Ленобласти, около половины первого дня 18 февраля локализовано возгорание на улице Набережной в Кировске. Пламя повредило 800 квадратных метров деревянного офисного здания, произошло обрушение кровли. На месте происшествия работает группировка пожарных из 33 человек, задействованы шесть единиц техники.

Во время тушения возникли проблемы с подачей воды в автоцистерны. По предварительной информации, рядом не оказалось гидротехнических устройств для тушения. Проверку по факту возгорания проводит кировская городская прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В ходе проверки будет оценка соблюдению требований пожарной безопасности и охраны труда работников предприятия. На площадке размещается производство ООО "СЗЛП".