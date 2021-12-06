В Мурино тушили пожар в квартире на восьмом этаже многоквартирного дома

Сегодня утром в 8 часов 30 минут в дежурную часть ГУ МЧС поступила информация о пожаре в 10-ти этажном доме на Оборонной улице в Мурино, во Всеволожском районе Ленинградской области. На месте происшествия работали дежурные смены 94 пожарно-спасательной части, 100 и 147 пожарных частей противопожарной службы в составе 16 человек. Огнеборцами было задействовано четыре единицы техники. Ликвидировать открытое горение удалось в 9 часов 04 минуты.

По предварительной информации, загорелась квартира на восьмом этаже. Пламя охватило 20 "квадратов" комнаты. Спасатели эвакуировали 10 человек. При пожаре никто не пострадал.

Причины и обстоятельства случившегося выясняет дознание МЧС по Всеволожскому району Ленобласти.