В Ленобласти после пожара обнаружили труп пенсионера

Сегодня ночью, около 3 часов на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Станционной в поселке Рахья, Всеволожского района Ленинградской области. Горела комната одной из квартир, огонь охватил 25 квадратных метров. Ликвидированием пожара были заняты дежурные смены 93 и 96 пожарно-спасательных частей. На месте возгорания работали 12 человек, задействовав три единицы техники.

По данным из полиции, после пожара в квартире был обнаружен труп 66-летнего пенсионера. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.