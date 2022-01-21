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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти эвакуировали более 20 человек из-за пожара в квартире

В Ленобласти эвакуировали более 20 человек из-за пожара в квартире

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Опубликовал: Anton78
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Более 20 человек эвакуировали из-за кухонного пожара в Лопухинке, Ломоносовского района Ленобласти

Вчера поздним вечером в 23 часа 15 минут в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в деревне Лопухинка. Пламя охватило обстановку площадью 9 кв. метров в одной из квартир. В 00 часов 26 минут пожар ликвидирован. К тушению пожара привлекались дежурные смены 71 и 134 пожарных частей. На месте происшествия работали восемь человек, задействовав 2 единицы техники.

Как сообщили полицейские, возгорание произошло на кухня в одной из квартир в пятиэтажного дома. Из задымленной квартиры спасатели вывели 3-х человек, еще 21 были эвакуированы с верхних этажей.

По данным регионального ГУ МЧС, информация о пострадавших не поступала. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют дознаватели Ломоносовского района Ленинградской области.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район пожар
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