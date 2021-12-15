В Ленобласти на пожаре пострадала пенсионерка

Сегодня ранним утром, около 08 часов 02 минут на пульт дежурного ГУ МЧС России по Ленобласти поступил сигнал о пожаре в Ставропольском сельском поселении. Пожар охватил 92 кв. метра частного дома. Горел одноэтажный деревянный дом в деревне Ликовское в Сланцевском районе Ленинградской области. Из горевшего здания эвакуировали 82-летнюю пенсионерку. Женщина госпитализирована с ожогами рук.

Пожар был ликвидирован к 11 часам 45 минутам. В тушении были задействованы дежурные смены 135 и 146 пожарных частей. На месте происшествия работали 8 человек, задействовав 2 единицы техники.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает дознание ГУ МЧС по Сланцевскому району Ленинградской области.