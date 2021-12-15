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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на пожаре пострадала пенсионерка

В Ленобласти на пожаре пострадала пенсионерка

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Опубликовал: Anton78
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Пенсионерку с обоженными руками увезли в больницу из горевшего дома под Сланцами

Сегодня ранним утром, около 08 часов 02 минут на пульт дежурного ГУ МЧС России по Ленобласти поступил сигнал о пожаре в Ставропольском сельском поселении. Пожар охватил 92 кв. метра частного дома. Горел одноэтажный деревянный дом в деревне Ликовское в Сланцевском районе Ленинградской области. Из горевшего здания эвакуировали 82-летнюю пенсионерку. Женщина госпитализирована с ожогами рук.

Пожар был ликвидирован к 11 часам 45 минутам. В тушении были задействованы дежурные смены 135 и 146 пожарных частей. На месте происшествия работали 8 человек, задействовав 2 единицы техники.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает дознание ГУ МЧС по Сланцевскому району Ленинградской области.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Сланцевский район пожар
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