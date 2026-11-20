Накануне вечером, 19 ноября 2026 года около 16:55 напротив дома 70 по Садовой улице произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 45-летний мужчина, управляя автомобилем Knewstar, совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия 10-летняя девочка и её 58-летний отец в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка.